Захарова: переговоры в Эр-Рияде дали начало решению проблем, созданных Байденом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Радио Sputnik заявила, что переговоры между Москвой и Вашингтоном в Эр-Рияде положили начало решению проблем, созданных экс-главой Белого дома Джо Байденом.
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