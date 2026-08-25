Эксперт: ВСУ применяют ПО Palantir для планирования дальних ударов по России

Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов в беседе с ТАСС рассказал, что Вооружённые силы Украины применяют программное обеспечение PRISMA американской компании Palantir в ходе планирования дальних ударов по России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии