Бои идут за последние развалины на западном краю городка Александр Ситников Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Самые разные источники, как наши, так и вражеские, сообщили, что атака нашей бронегруппы вдоль лесополосы к северу от Марьинки завершилась уничтожением важных опорников ВСУ и сдвигом линии боестолкновения по меньшей мере на 1 км в сторону каскада прудов, один из которых на картах неньки значится, как Партизанская коммуна.