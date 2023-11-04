БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Вести с фронта: 35-й бригада морпехов ВСУ, обороняя Марьинку, умылась кровью

Вести с фронта: 35-й бригада морпехов ВСУ, обороняя Марьинку, умылась кровью

Бои идут за последние развалины на западном краю городка Александр Ситников Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Самые разные источники, как наши, так и вражеские, сообщили, что атака нашей бронегруппы вдоль лесополосы к северу от Марьинки завершилась уничтожением важных опорников ВСУ и сдвигом линии боестолкновения по меньшей мере на 1 км в сторону каскада прудов, один из которых на картах неньки значится, как Партизанская коммуна.

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Комментарии
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вага карлито
Сомневающихся мы заварим в танках, чтобы не убежали в трудный момент.-А бандеровцев мы закопаем!)Не убегут!
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