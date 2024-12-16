Глава узбекской диаспоры откусил ухо русскому на Дальнем Востоке и предложил "решить вопрос"

людмила михайлик Эти поганые диаспоры домой в кишлак вместе с азиатами,они гесести

Олег Aзаров Ёптыть!.. Прямо узбекско-таджикский Тайсон!!! Как оголодал-то, болезный, в городе Свободном, что уши у людей жрать стал!.. Срочно по родным кишлакам всю эту людоедскую шоблу! Пусть друг другом питаются.