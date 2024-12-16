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Глава узбекской диаспоры откусил ухо русскому на Дальнем Востоке и предложил "решить вопрос"

Глава узбекской диаспоры откусил ухо русскому на Дальнем Востоке и предложил "решить вопрос"

Avia.pro - СМИ "Свободный город, несвободные методы": хроника событий Далёкий и спокойный город Свободный в Амурской области неожиданно стал эпицентром криминального триллера, который легко мог бы стать сценарием фильма.

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Комментарии
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людмила михайлик
Эти поганые диаспоры домой в кишлак вместе с азиатами,они гесести
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3 час.
Олег Aзаров
Ёптыть!.. Прямо узбекско-таджикский Тайсон!!! Как оголодал-то, болезный, в городе Свободном, что уши у людей жрать стал!.. Срочно по родным кишлакам всю эту людоедскую шоблу! Пусть друг другом питаются.
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2 час.
Юрий Дельта
Я не понял, почему душманы захватили город? Где наши были?
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1 час.

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