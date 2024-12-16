Глава узбекской диаспоры откусил ухо русскому на Дальнем Востоке и предложил "решить вопрос"

Avia.pro - СМИ "Свободный город, несвободные методы": хроника событий Далёкий и спокойный город Свободный в Амурской области неожиданно стал эпицентром криминального триллера, который легко мог бы стать сценарием фильма.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии