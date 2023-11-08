Новогодний поезд Деда Мороза показали в Москве на Киевском вокзале

РЖД показали в Москве уже полюбившийся россиянам поезд Деда Мороза. 11 ноября состав отправится из Великого Устюга, проедет по городам России и сделает остановки примерно в 80 из них, а уже 13 января вернется в Великий Устюг В вагонах можно найти праздничную резиденцию и приемную Деда Мороза, сказочную деревню для игр и квестов, сцену и целый кукольный театр для представлений.