Украина готовит провокацию с целью обвинить Россию в использовании отравляющих веществ В ходе брифинга начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов заявил, что в августе ВСУ использовали западное химическое оружие на территории Суджи под видом дымовых снарядов.
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