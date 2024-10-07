Стало известно, что ВСУ использовали химическое оружие в Судже

Украина готовит провокацию с целью обвинить Россию в использовании отравляющих веществ В ходе брифинга начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов заявил, что в августе ВСУ использовали западное химическое оружие на территории Суджи под видом дымовых снарядов.