Петербург к 9 Мая готов: На Дворцовой площади прошла генеральная репетиция парада Победы

Войска Санкт-Петербургского гарнизона провели заключительную тренировку Войска Санкт-Петербургского гарнизона провели заключительную тренировку перед парадом, посвящённым 79-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
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