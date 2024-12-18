Активность продавцов усиливается

Индекс МосБиржи продолжает сползание вниз, демонстрируя снижение шестую торговую сессию подряд. Негативные ожидания относительно ставки Банка России, санкции и дивгэпы тяжеловесов лишают фондовые индикаторы возможности вернуться к росту, уводя рублевый бенчмарки под отметку 2400 пунктов.
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