В Актау отключат техническую воду с ЦУВС-3 в ночь на 31июля

Об этом сообщили в пресс-службе ТОО «МАЭК». Для проведения ремонтных работ, связанных с устранением образовавшихся дефектов на трубопроводе технической воды ЦУВС-1 - ЦУВС-3, с 12 часов ночи до 20 часов 31 июля отключат воду.
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