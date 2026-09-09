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Царьград

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Двойные ставки и переработки. Раскрыто, как в Петербурге решают вопрос с нехваткой врачей

Двойные ставки и переработки. Раскрыто, как в Петербурге решают вопрос с нехваткой врачей

Проблему нехватки врачей в Санкт-Петербурге решают с помощью двойных ставок для специалистов. Это помогает компенсировать дефицит кадров.

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