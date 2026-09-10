Театр ГРАНД обретет собственный дом

Денис Таганцев рассказал о планах труппы Танцевальное шоу «История в отеле» Предоставлено организаторамиДесять лет прошло с того момента, как чемпион мира, Европы и России по латиноамериканской программе, победитель проекта «Танцы со звёздами» на канале «Россия-1», продюсер Денис Таганцев задумал создать в России танцевальные шоу-мюзиклы мирового уровня.
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