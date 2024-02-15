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Царьград

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Такер Карлсон испытал двойной восторг от станции Киевская в московском метро

Такер Карлсон испытал двойной восторг от станции Киевская в московском метро

Американский журналист назвал метрополитен Москвы лучшим, чем что-либо в США.После возвращения в США и нашумевшего интервью с президентом Владимиром Путиным журналист Такер Карлсон опубликовал несколько видеозарисовок из Москвы.

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