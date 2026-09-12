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Царьград

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ЦРУ обнародовало секретные документы для Клинтона и Буша-младшего

ЦРУ обнародовало секретные документы для Клинтона и Буша-младшего

ЦРУ рассекретило 69 отчётов для президентов Клинтона и Буша-младшего о террористической угрозе «Аль-Каиды»*.

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