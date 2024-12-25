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"Переговорный процесс на пороге". Стоит ли ожидать завершения СВО в 2025 году?

"Переговорный процесс на пороге". Стоит ли ожидать завершения СВО в 2025 году?

О грядущем прекращении боевых действий на Украине говорят российские и западные политики Последние пару месяцев едва ли не ежедневно появляются прогнозы об окончании СВО на Украине в 2025 году, или влиятельный политический персонаж делает заявление на эту тему.

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