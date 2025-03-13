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«Белоусов пошёл на крайний шаг, жесточайшее возмездие за Москву»: Натовский флот в Чёрном море просто вспыхнул: Новости СВО, 13.03.25 г.

«Белоусов пошёл на крайний шаг, жесточайшее возмездие за Москву»: Натовский флот в Чёрном море просто вспыхнул: Новости СВО, 13.03.25 г.

Новости СВО, сегодня к утру 13 марта 2025 г. новости войны на Украине, интерактивная карта боевых действий на Украине, Часов Яр новости сегодня, к утру 13.

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