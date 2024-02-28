Любовь к овалу: как американцы повлияли на советский автопром

В 1920‑х руководство СССР совершенно правильно решило: без сотрудничества с зарубежными, в первую очередь американскими, самыми передовыми тогда компаниями, создать отечественный автопром в кратчайшие сроки невозможно.
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