Экономист Сергеев усомнился в выделении Украине обещанных 70 млрд евро от НАТО

Доцент кафедры мировой экономики, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Егор Сергеев завил о том, что Украина не обязательно получит те 70 миллиардов евро, которые фигурируют в итоговой декларации саммита НАТО.
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