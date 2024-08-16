Надолго не задерживаются: сколько ночей проводят в Омской области туристы. Росстат опубликовал данные по туристическому потоку в регионы.
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Надолго не задерживаются: сколько ночей проводят в Омской области туристы. Росстат опубликовал данные по туристическому потоку в регионы.