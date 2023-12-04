Прокопьев день отмечают 5 декабря, одной из традиций является кататься на санках и участвовать в гуляньях Дмитрий СавенковВ народе 5 декабря отмечают Прокопьев день, а по церковному календарю вспоминают святого мученика Прокопия Чтеца, который свою жизнь целиком посвятил Господу.