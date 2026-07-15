Мода и Шоу-бизнес
ГлавнаяОдеждаОбувьАксессуарыКрасотаПсихология
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мода и Шоу-бизнес

53 645 подписчиков

Кушанашвили высмеял падение Дмитрия Диброва

Кушанашвили высмеял падение Дмитрия Диброва

Шоумен Отар Кушанашвили высмеял падение телеведущего Дмитрия Диброва на вечеринке. В своей передаче «Каково?!» на YouTube он призвал знаменитость учитывать свой возраст и выбирать более спокойные занятия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии