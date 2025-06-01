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Артём Жога: "Страшную трагедию в День защиты детей могли устроить только нелюди"

Артём Жога: "Страшную трагедию в День защиты детей могли устроить только нелюди"

Трагедия на железнодорожном перегоне в Брянской области потрясла Урал и всю Россию. Националисты это сделали в тот день, когда все дети русского государства празднуют День защиты детей.

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