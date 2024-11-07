В облцентре прошел региональный чемпионат по оказанию первой помощи

Участниками соревнований стали команды школьников из разных уголков региона. Принцип «не навреди» остается главным в медицине, именно поэтому важно, чтобы те, кто оказывает первую медицинскую помощь, делали это правильно.
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