Саперы-десантники Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожили дистанционно установленную мину ВСУ в ходе разминирования местности в Запорожской области

Саперы-десантники Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожили дистанционно установленную мину ВСУ в ходе разминирования местности в Запорожской областиПосле получения заявки от местных жителей одного из населенных пунктов, саперы прибыли на местность и провели инженерную разведку, сообщает Минобороны РФ.
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