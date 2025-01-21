Саперы-десантники Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожили дистанционно установленную мину ВСУ в ходе разминирования местности в Запорожской области

Саперы-десантники Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожили дистанционно установленную мину ВСУ в ходе разминирования местности в Запорожской областиПосле получения заявки от местных жителей одного из населенных пунктов, саперы прибыли на местность и провели инженерную разведку, сообщает Минобороны РФ.