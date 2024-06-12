Осуждённая в России баскетболистка Грайнер выступит за сборную США на Олимпиаде в Париже

Двукратная олимпийская чемпионка в составе сборной США по баскетболу Бриттни Грайнер, которая была осуждена в России за контрабанду наркотиков и обменяна впоследствии, вошла в состав олимпийской национальной команды.
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