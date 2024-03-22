День ангела 23 марта 2024 года в России отмечают носители как мужских, так и женских имён Юлия СкворцоваСегодня, в пятницу 23 марта 2024 года, во всех уголках Российской Федерации люди отмечают свои именины.
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