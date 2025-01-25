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Барнс о Тренте: «В «Ливерпуле» у него больше шансов выиграть «Золотой мяч», чем в «Реале». Он же не думает, что опередит Беллингема и Винисиуса?»

«У него больше шансов выиграть «Золотой мяч» в «Ливерпуле», чем в «Реале».  Если посмотреть на суперзвезд мадридского «Реала», то поймешь, что Трент пойдет туда не для того, чтобы стать Мбаппе, Винисиусом Жуниором или Беллингемом.

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