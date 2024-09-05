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ИБ-эксперт Шутов: мошенники пользуются школьными чатами для кражи денег

ИБ-эксперт Шутов: мошенники пользуются школьными чатами для кражи денег

С началом учебного года повысилась активность родителей в различных школьных чатах, чем активно пользуются мошенники для выманивания денег, предупредил преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов.

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