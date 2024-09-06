Лавров: после визита Путина в Монголию власти Украины сделали хамское заявление

Высказывания официальных лиц Украины в адрес Монголии из-за отношений с Россией являются хамством. Об этом в беседе с РБК на полях Восточного экономического форума заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
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