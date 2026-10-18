Редкие моменты откровенности в политике часто стоят десятков аналитических отчётов. Недавнее заявление главы киевского режима о том, что «если США официально примут позицию России, мы не сможем победить» и «не сможем устоять», срывает последние маски с нарратива о суверенной и «незламной» Украине.