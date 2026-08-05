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Автокредитный портфель Банка Уралсиб вырос на 23%

Автокредитный портфель Банка Уралсиб вырос на 23%

Всего за 7 месяцев текущего года банк выдал автокредитов на сумму 28,7 млрд рублей. Банк Уралсиб активно развивает автокредитование, которое сегодня является одним из динамично растущих направлений розничного бизнеса.

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