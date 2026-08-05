Автокредитный портфель Банка Уралсиб вырос на 23%

Всего за 7 месяцев текущего года банк выдал автокредитов на сумму 28,7 млрд рублей. Банк Уралсиб активно развивает автокредитование, которое сегодня является одним из динамично растущих направлений розничного бизнеса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии