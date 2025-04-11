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Аккаунт NHL Europe добавил слово "русские" в видео с речью Овечкина

Аккаунт NHL Europe добавил слово "русские" в видео с речью Овечкина

John Locher/AP/TASS Аккаунт NHL Europe заменил видео с неверным переводом поздравительной речи российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина после того, как он побил рекорд по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ.

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