Аккаунт NHL Europe добавил слово "русские" в видео с речью Овечкина

John Locher/AP/TASS Аккаунт NHL Europe заменил видео с неверным переводом поздравительной речи российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина после того, как он побил рекорд по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ.