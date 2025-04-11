Аккаунт NHL Europe добавил слово "русские" в видео с речью Овечкина

John Locher/AP/TASS Аккаунт NHL Europe заменил видео с неверным переводом поздравительной речи российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина после того, как он побил рекорд по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии