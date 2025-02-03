Снова мигранты и жилищные сертификаты? На этот раз конфуз в Боровичах, которые ранее привозили таджиков по программе "Соотечественники"
У нас поинтереснее скандал. Пару лет назад полиция Боровичей (город в Новгородской области) отчиталась о том, что в регион по программе "Соотечественники" въехало более 100 таджикских семей.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ага, у нас в подъезде тоже "одна таджичка" убиралась. Пропали лампочки, коврики придверные, двери у людей забрызганы непонятно чем, на полу разводы. Кто-то из жильцов в подъезд вынес и постелил ковер перед дверью подъезда, чтобы грязь на нем оставалась. Так эта чмошница даже его уволокла. А еще якобы мусульмане. Ворюги они и мошенники, на законы им плевать, собираются стаей и измываются над одинокими прохожими, оскорбляют, отнимают телефоны, деньги, продукты... Сволочи это, а не люди! Шакалы паршивые!
"Спасибо" Матвиенко и иже с ней! Налаживание "горизонтальных отношений" в действии.
Свежие комментарии