Снова мигранты и жилищные сертификаты? На этот раз конфуз в Боровичах, которые ранее привозили таджиков по программе "Соотечественники"

Гулька

Ага, у нас в подъезде тоже "одна таджичка" убиралась. Пропали лампочки, коврики придверные, двери у людей забрызганы непонятно чем, на полу разводы. Кто-то из жильцов в подъезд вынес и постелил ковер перед дверью подъезда, чтобы грязь на нем оставалась. Так эта чмошница даже его уволокла. А еще якобы мусульмане. Ворюги они и мошенники, на законы им плевать, собираются стаей и измываются над одинокими прохожими, оскорбляют, отнимают телефоны, деньги, продукты... Сволочи это, а не люди! Шакалы паршивые!