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Медвежий угол

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Снова мигранты и жилищные сертификаты? На этот раз конфуз в Боровичах, которые ранее привозили таджиков по программе "Соотечественники"

Снова мигранты и жилищные сертификаты? На этот раз конфуз в Боровичах, которые ранее привозили таджиков по программе "Соотечественники"

У нас поинтереснее скандал. Пару лет назад полиция Боровичей (город в Новгородской области) отчиталась о том, что в регион по программе "Соотечественники" въехало более 100 таджикских семей.

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Комментарии
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alik3456 Джексон
Прикольно-стыдно...
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5 час.
Гулька
Ага, у нас в подъезде тоже &quot;одна таджичка&quot; убиралась. Пропали лампочки, коврики придверные, двери у людей забрызганы непонятно чем, на полу разводы. Кто-то из жильцов в подъезд вынес и постелил ковер перед дверью подъезда, чтобы грязь на нем оставалась. Так эта чмошница даже его уволокла. А еще якобы мусульмане. Ворюги они и мошенники, на законы им плевать, собираются стаей и измываются над одинокими прохожими, оскорбляют, отнимают телефоны, деньги, продукты... Сволочи это, а не люди! Шакалы паршивые!
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4 час.
Александр Павлов
&quot;Спасибо&quot; Матвиенко и иже с ней! Налаживание &quot;горизонтальных отношений&quot; в действии.
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4 час.
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