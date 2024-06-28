Jerusalem Post: МУС отсрочил выдачу ордеров на арест Нетаньяху и Галанта

Международный уголовный суд (МУС) отсрочил выдачу ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны еврейского государства Йоава Галанта из-за предполагаемых военных преступлений.
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