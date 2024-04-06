В Нижнем Новгороде стартовало новое зоозащитное движение «Мы в ответе за них»

Презентация проекта пройдет 10 апреля. На мероприятии соберутся известные зоозащитники области: руководитель благотворительного экологического фонда «Цивилизация» Светлана Васильева, руководитель ООО «Зоозащита НН» Владимир Гройсман, председатель комитета по экологии и природным ресурсам Законодательного собрания Нижегородской области Владислав Атмахов, депутат Законодательного собрания Рустам Досаев.
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