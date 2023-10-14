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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ак Барс» одержал 5-ю победу подряд и делит 1-е место на Востоке с «Металлургом». Радулов забил «Амуру» в овертайме, у него 5+1 в 5 последних играх

Автором победной шайбы сегодня стал форвард Александр Радулов.  В последних 5 играх у 37-летнего игрока 6 (5+1) очков.

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