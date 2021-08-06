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Вы родились в СССР? Значит вы точно носили это

Вы родились в СССР? Значит вы точно носили это

соцсети Если вы это не носили, то носили ваши дети, либо вы родились позже и не в средней полосе.

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Ингерман Ланская
увы! приходилось носить это дерьмо. а куда деться? Хорошего то не было!!!
Эльфено4ек Чумазикова
Можно подумать в европах в те же времена все поголовно уже в китайских адидасах ходили)) Дело не в СССР а в общем прогрессе, но куда ж это понять вам зомбированным...
Ингерман Ланская
деточка, не рассказывай бабушке что, где и когда носили. Вернись-ка к своему любимому и тебе доступному - к щам и феншуям
Эльфено4ек Чумазикова
Маразм нечаянно нагрянул, бабушка?...))
Александр Иванов
Все было нормально и сейчас все это есть, только в другом и часто худшем варианте!

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