Вы родились в СССР? Значит вы точно носили это

ЗашибисьДом/ДачаВы родились в СССР? Значит вы точно носили это соцсети Если вы это не носили, то носили ваши дети, либо вы родились позже и не в средней полосе.Вернуться к статье52НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИнгерман Ланскаяувы! приходилось носить это дерьмо. а куда деться? Хорошего то не было!!!Эльфено4ек ЧумазиковаМожно подумать в европах в те же времена все поголовно уже в китайских адидасах ходили)) Дело не в СССР а в общем прогрессе, но куда ж это понять вам зомбированным...Ингерман Ланскаядеточка, не рассказывай бабушке что, где и когда носили. Вернись-ка к своему любимому и тебе доступному - к щам и феншуямЭльфено4ек ЧумазиковаМаразм нечаянно нагрянул, бабушка?...))Александр ИвановВсе было нормально и сейчас все это есть, только в другом и часто худшем варианте!Комментировать
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