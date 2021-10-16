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Грузин Басилашвили сенсационно вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Грузин Басилашвили сенсационно вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Победу над третьей ракеткой мира греком Стефаносом Циципасом одержал грузин Николоз Басилашвили 15 октября в четвертьфинале турнира «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.

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