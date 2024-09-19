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Новости экономики России

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Минэкономразвития прогнозирует рост курса юаня к рублю до 2027 года

Минэкономразвития включило в прогноз социально-экономического развития России на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов расчеты курса юаня к рублю с точностью до месяца, следует из проекта документа, имеющегося у «Ведомостей».

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