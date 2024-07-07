PRIMPRESS.RU
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

PRIMPRESS.RU

301 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
    откупиться точно т к судье 5 тысяч хватит и она всех реабилитируетОрганизатор канал...
  • Дмитрий Зайцев
    Полная хрень. Все водители, хоть раз попадали на превышение скорости или другие нарушения фиксируемые камерами. Значи...«Поступили новые ...
  • Светлана Рыбчинская
    Боже мой!Никогда не было и вот опять!🙃«Неделя с 8 июля ...

«Зачем мы сюда приехали»: владивостокцы остались недовольны после Дня города

«Зачем мы сюда приехали»: владивостокцы остались недовольны после Дня города

После празднования Дня города сотни людей отправились на поиски транспорта. Люди заходили каждую минуту в специальное приложение по отслеживанию транспорта в надежде, что хоть кто-нибудь приедет поздней ночью.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх