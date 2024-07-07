«Зачем мы сюда приехали»: владивостокцы остались недовольны после Дня города

После празднования Дня города сотни людей отправились на поиски транспорта. Люди заходили каждую минуту в специальное приложение по отслеживанию транспорта в надежде, что хоть кто-нибудь приедет поздней ночью.
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