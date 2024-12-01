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The Spectator: Как справиться с "русской угрозой", которую мы сами придумали?

The Spectator: Как справиться с "русской угрозой", которую мы сами придумали?

Елена  Панина Чем дальше заходит демонизация России в западных СМИ и аналитических центрах, тем труднее их пропагандистам не запугать самих себя.

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