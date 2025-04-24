НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

172 подписчика

Анчелотти заменил Эндрика через несколько минут после неудачной попытки перебросить мяч через вратаря «Хетафе». Тренер «Реала» раскритиковал форварда: «Это не театральный кружок»

На 56-й минуте матча Ла Лиги с «Хетафе» (1:0) Эндрик получил пас на ход. Оказавшись на линии штрафной перед вратарем, форвард вместо обычного удара попытался перекинуть голкипера, но не смог сделать этого и отправил мяч в руки Давиду Сории.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх