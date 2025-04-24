Анчелотти заменил Эндрика через несколько минут после неудачной попытки перебросить мяч через вратаря «Хетафе». Тренер «Реала» раскритиковал форварда: «Это не театральный кружок»

На 56-й минуте матча Ла Лиги с «Хетафе» (1:0) Эндрик получил пас на ход. Оказавшись на линии штрафной перед вратарем, форвард вместо обычного удара попытался перекинуть голкипера, но не смог сделать этого и отправил мяч в руки Давиду Сории.