Полицейские Хабаровского края оказали помощь горожанину, чья жизнь находилась в опасности

Утром 2 декабря во время патрулирования города сотрудники Госавтоинспекции обнаружили на обочине дороги мужчину в легкой одежде не по сезону и без обуви, который просил помощи у проезжающих мимо транспортных средств.
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