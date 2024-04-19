Супермаркет low-cost: где появятся такие магазины

В Австралии был открыт супермаркет low-cost, чтобы помочь тем, кто сталкивается с дороговизной. Продуктовый магазин был создан, чтобы облегчить финансовое бремя потребителей, которые сталкиваются с повседневными трудностями.
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