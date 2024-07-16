Безупречные результаты — атакуем врага в Волчанске и бьём по Часову Яру: Карта специальной военной операции на Украине на 16 июля 2024 года Юлия СоколоваВ официальной статистике ВСУ погибшие бойцы порой исчезают без следа, оставляя после себя лишь вопросы и боль родственников.