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Безупречные результаты — атакуем врага в Волчанске и бьём по Часову Яру: Карта специальной военной операции на Украине на 16 июля 2024 года

Безупречные результаты — атакуем врага в Волчанске и бьём по Часову Яру: Карта специальной военной операции на Украине на 16 июля 2024 года

Безупречные результаты — атакуем врага в Волчанске и бьём по Часову Яру: Карта специальной военной операции на Украине на 16 июля 2024 года Юлия СоколоваВ официальной статистике ВСУ погибшие бойцы порой исчезают без следа, оставляя после себя лишь вопросы и боль родственников.

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