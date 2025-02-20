«Арсенал» легко выиграет дерби, «Ливерпуль» выбьет «Сити» из топ-4, у «Челси» снова будут проблемы. Экспресс на АПЛ

Ставим с коэффициентом 8.56.В английской Премьер-лиге грядет уже 26-й тур сезона-2024/25. Безусловно, наибольший интерес здесь приковывает матч между «Сити» и «Ливерпулем» в Манчестере, но и почти все остальные топ-клубы, ведущие борьбу за Лигу чемпионов, ждут непростые испытания.