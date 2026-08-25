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Онколог Серяков отметил, что ожирение и низкая физическая активность увеличивают вероятность развития рака

Онколог Серяков отметил, что ожирение и низкая физическая активность увеличивают вероятность развития рака

Врач-онколог, гематолог, радиотерапевт высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков рассказал Здоровью Mail , как минимизировать риск развития рака при генетической предрасположенности.

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