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Царьград

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Камчатка проведет шествие "Бессмертный полк" в трех городах региона

Камчатка проведет шествие "Бессмертный полк" в трех городах региона

На Камчатке в городах Петропавловск-Камчатский, Елизово и Вилючинск состоится очное шествие "Бессмертный полк".

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