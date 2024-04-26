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В Москве временно ограничат движение транспорта в центре и на юго-востоке

В Москве временно ограничат движение транспорта в центре и на юго-востоке

Перекрытия для автотранспорта будут 26 апреля, 2 и 5 мая. Ограничения, в том числе по парковке, связаны с репетициями парада Победы и начнутся 26 апреля после 16:00Сегодня, 26 апреля, в Москве масштабные перекрытия для автотранспорта.

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