В Москве временно ограничат движение транспорта в центре и на юго-востоке

Перекрытия для автотранспорта будут 26 апреля, 2 и 5 мая. Ограничения, в том числе по парковке, связаны с репетициями парада Победы и начнутся 26 апреля после 16:00Сегодня, 26 апреля, в Москве масштабные перекрытия для автотранспорта.