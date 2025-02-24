Нижегородские школьники вошли в число призеров первого финала Национальной технологической олимпиады

Школьники Николай Долков из нижегородского лицея №40 и Константин Федько из лицея №38 стали призерами первого в этом году финала Национальной технологической олимпиады (НТО) для учеников 8 – 11 классов, который прошел во Владивостоке.
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