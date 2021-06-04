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В Кабардино-Балкарской Республике стартовал федеральный проект «Детство без опасности»

4 июня состоялась пресс-конференция, посвящённая старту в Кабардино-Балкарской Республике федеральной образовательной программы для родителей «Детство без опасности», обучающей правилам перевозки детей в автомобиле.

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